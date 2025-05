Rīgā pirmo reizi notiks Eiropas Iluzionisma vēstures kongress

"Man ir prieks, ka Latvijai ir ar ko lepoties. Sākot no 18.gs šeit ir uzstājušies aptuveni 700 iluzionisti no dažādām pasaules valstīm (tostarp ar Latvijas izcelsmi) un katrs no viņiem ir atstājis neaizmirstamu pieredzi un darījis bagātāku mūsu kultūrvidi. Iluzionisma mākslai ir nozīmīga vieta mūsu kultūras vēsturē, tagadnē un nākotnē. Pateicoties šādam pasākumam mēs to varam izgaismot, aktualizēt un pārliecinoši ieausties pasaules kultūras audeklā," norāda iluzioniste Dace Pecolli.