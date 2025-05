Uz Skolēnu dziesmu un deju svētkiem noteikts iegādājamo biļešu limits

Vasiļjeva skaidroja, ka šogad plānotas četru cenu grupas, atkarībā no pasākuma norises vietas un pasākuma veida - ģenerālmēģinājums vai koncerts. Mežaparkā un Daugavas stadionā ģenerālmēģinājuma biļetes maksās no 7 līdz 30 eiro, savukārt koncertā - no 9 līdz 45 eiro. "Xiaomi arēnā" un Ķīpsalas hallē ģenerālmēģinājuma biļetes maksās no 7 līdz 15 eiro, savukārt koncertā - no 9 līdz 25 eiro. Dailes teātrī ģenerālmēģinājuma biļetes maksās no 7 līdz 15 eiro, savukārt koncertā no 9 līdz 20 eiro. Koncerti Rīgas Sv. Pētera baznīcā un VEF Kultūras pilī maksās no 7 līdz 20 eiro.