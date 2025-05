Augusta tradicionālajā Cēsu “vāgneriānā” gaidāms operas “Parsifāls” koncertatskaņojums

Šo nevajadzētu uztvert kā operas uzvedumu vai teātra darbu, vai kā gluži vienkāršu skaņdarbu, bet gan kā transcendentālu, spirituālu pieredzi, kā atzīšanos, ticības, grēka, to nožēlas un pestīšanas izpausmi. Katrā Lielajā piektdienā spēlēju “Parsifālu” vai vismaz tā trešo cēlienu. Tas ir svēts notikums, un kaut kādā ziņā man ir mazliet žēl to atskaņot ārpus Baireitas (ko Vāgners pats nevēlējās) – bet, kā jau mēs šobrīd esam noskaidrojuši, Cēsis ir ziemeļu Baireita! Man ir patiesi palaimējies pēdējos divos gados atskaņot Vāgnera “Zīgfrīdu” un “Dievu mijkrēsli”, un loģiski, ka tagad kārta pienākusi nākamajam – viņa pēdējam darbam. Nākamgad mēs atskaņosim kaut ko pavisam citu, bet arī par to esmu ļoti patīkami satraukts. Jūs redzēsiet – tas būs ļoti loģisks turpinājums pēc “Zīgfrīda”, “Dievu mijkrēšļa” un “Parsifāla”... Uz tikšanos Cēsīs!” par koncertuzvedumu un tā nozīmi stāsta diriģents Tarmo Peltokoski.