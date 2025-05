FOTO: izbūvēti visi jaunā Salacgrīvas tilta balsti...

Pirms diviem mēnešiem LVC pieņēma lēmumu veikt ieguldījumus valstij piederošajā saliekamajā pagaidu tiltā. Tas darīts, lai mazinātu iespēju, ka klājs tiek bojāts dēļ tā, ka pa to pārvietojas pārslogots kravas transports ar masu, kas pārsniedz 52 tonnas. Remontdarbi izmaksāja 165 000 eiro, lai tos veiktu, no 6. līdz 13.maijam bija slēgta satiksme pār pagaidu tiltu. Pēc jaunu metāla plātņu izbūves, pagaidu tilta klājs ir vienmērīgs, līdz ar to ir arī samazinājies troksnis, ko rada transports, kas pa to pārvietojas.