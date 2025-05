Rīgā mainīsies autobusu kustības saraksti...

Darba dienās, no plkst.8.30 līdz 18, 36. autobusa maršrutā tiks palielināts to reisu skaits, kas kursēs līdz Vakarbuļļiem. Tādējādi kustības intervāls Vakarbuļļos tiks uzlabots no 30 līdz 70 minūtēm uz 30 līdz 45 minūtēm. Papildus, lai uzlabotu autobusa kustības intervālu, nelielas izmaiņas tiks veiktas arī kustības sarakstā rīta stundās.