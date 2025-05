Jūrmalā koncertēs leģendārais britu vijolnieks Naidžels Kenedijs.

Naidžels Kenedijs ir prestižās "Brit Awards" balvas ieguvējs, "Grammy" balvas nominants. Viņš nēsā panku stila frizūru, izvēlas krāmu tirdziņos pirktu apģērbu, bieži koncertē Bekingemas pilī un pārdod albumus miljoniem lielās tirāžās. Naidžela Kenedija karjeru raksturo drosmīga robežu pārkāpšana – 90.gados viņš pievērsās Džimija Hendriksa mūzikai, radot projektus “Kafka” un “Hendrix Concerto” un tādējādi mainot priekšstatus par vijoles iespējām mūsdienu mūzikā. Kenedijs ir arī Britu Impērijas ordeņa (Order of the British Empire (OBE) ieguvējs - tā ir viena no augstākajām Apvienotās Karalistes balvām par ieguldījumu mākslā. Viņa izcilais muzikālais ceļš ietver sadarbību ar Londonas Filharmonijas orķestri, “Berlīnes filharmoniķiem”, diriģentiem Andrē Previnu un Saimonu Retlu, u.c. izciliem māksliniekiem un orķestriem.