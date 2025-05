Eiropas lielākais skolu klašu saliedēšanas festivāls “Čē Čē Čempionāts” fināls pulcēs 12 000 skolēnu

“Čē Čē Čempionāts” ir paredzēts klašu komandām no 6. līdz 12. klasei, sacensībām norisinoties trīs klašu grupās: 6.-7., 8.-9. un 10.-12. klase. Čempionāts sastāv no trīs posmiem – Pieteikšanās, Pusfināls un Fināls. To jau 19. sezonu rīko “Tele2” un to atbalsta Bauskas novada pašvaldība, SEB banka, veikalu tīkls ELVI, Getliņi EKO, Sadales tīkls un programma “Piens un augļi skolai”.