Latvijas un Lietuvas nūdistu pludmales iekļautas pasaules labāko pludmaļu sarakstā

Spānijā, Platja des Cavallet Ibizā ir viena no populārākajām nūdistu pludmalēm, kas piedāvā plašu apkaimi ar dažādiem sektoriem – no atsevišķiem vietējiem nūdistu rajoniem līdz vairāk piesaistītām vietām, piemēram, dzīvotspējīgiem pludmales klubiem. Tā ir viena no vietām, kur natūristiem ir iespēja baudīt lielisku vidi un piekrasti.