Rostovskis: vai valstij būtu jāveic šī funkcija? Ja atbilde ir “nē”, tad funkcija tiek atcelta

“Svarīgākais ir tas, ka pasaulē aizvien vairāk saprot – ražojot papīru kalnus, ekonomika un bizness neattīstīsies. Latvijā no valdības un sabiedrības ir pieprasījums pēc sistemātiskas pieejas, sākumā veicot visaptverošu valsts funkciju auditu un tad vērtējot, no kā varētu atteikties, ko varētu optimizēt. Problēma ir tā, ka valsts funkcijas nekur nav apkopotas vai uzskaitītas, līdz ar to īsti nav izvērtējams viss, ar ko valsts pārvalde patiesībā nodarbojas. Tas ļoti apgrūtina birokrātijas mazināšanas darba grupas darbu,” teic Rostovskis.