FOTO: tā Japānas "EXPO" atzīmē Latvijas Nacionālo dienu

"Strādājot pie šī priekšnesuma, atklāju pārsteidzoši daudz kopīga Latvijas un Japānas tradīcijās, un tieši šo pavedienu izvēlējos kā motīvu gan mūzikas, gan instrumentu izvēlē. No klasiskās un kormūzikas līdz elektronikai un laikmetīgajam skanējumam – kopā ar Latvijas un Japānas kolēģiem radījām spilgtu un emocionālu stāstu, kas neticami skanīgi atbalsojas starp divām kultūrām un apliecina, cik ģeogrāfiski tālu, bet mūzikā, tradīcijās un vērtībās tuvu mēs esam. Šis priekšnesums ir pierādījums tam, ka kultūra var kļūt par tiltu starp tautām, dabu un cilvēkiem, apliecinot, ka arī Baltijas paviljona koncepcija "We are one!" nav tikai frāze, bet īsta, dzīva filozofija," atklāj priekšnesuma muzikālais virsvadītājs Reinis Sējāns.