Tiks pārraidītas divas jaunas televīzijas programmas – “Radio SWH TV” un “EWTN Latvija”

“Radio SWH” vadītājs Jānis Šipkēvics norāda, ka “Radio SWH vienmēr ir bijis gatavs jauniem izaicinājumiem un izaugsmei. "Esam patiesi pateicīgi par iespēju mūsu sešām radiostacijām un satura portālam pievienot arī televīzijas programmu. Ir gan simboliski, gan nozīmīgi, ka tieši pirmā komercradio grupa Latvijā – Radio SWH – kļūst arī par pirmo radio grupu, kas veido savu televīzijas programmu.” Uzņēmuma Mārketinga nodaļas vadītājs Eduards Cers skaidro, ka no 1. jūnija līdz 1. septembrim SWH TV darbosies testa režīmā, sākotnēji piedāvājot Radio SWH LV ētera translāciju. “To pakāpeniski papildināsim ar jauniem vizuāliem un informatīviem elementiem. Šis ir svarīgs sagatavošanās posms, lai no 1. septembra atklātu mūsu pirmo pilnvērtīgo televīzijas sezonu. Mēs strādājam pie tā, lai skatītājiem sniegtu interaktīvu un dinamisku mediju pieredzi, apvienojot labāko no radio un televīzijas vides,” uzsver E. Cers.