"Zina, redz visi, bet par to skaļi nerunā"? Darbinieki klusē par vadītājiem, algām un kolēģiem

Lai arī, aplūkojot darbinieku nosauktos "noklusētos tematus" dinamikā, statistiski nozīmīgas izmaiņas neatklājas, tomēr, salīdzinājumā ar 2019.gadā veikto pētījumu, redzams, ka sievietes, darbinieki vecumā no 18 līdz 24 gadiem, un no 35 līdz 44 gadiem, strādājošie ar lielāku darba stāžu attiecīgajā organizācijā (16 un vairāk gadu), pakalpojumu un tirdzniecības jomas, kā arī lielo uzņēmumu (250 un vairāk) darbinieki caurmērā biežāk ir akcentējuši pieklājības normu neievērošanu kā vienu no Latvijas organizācijās "noklusētajiem" tematiem.