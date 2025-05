“Pie pašreizējās tendences tuvojamies brīvprātīgo robežai!” – demogrāfija apdraud karavīru piesaisti nākotnē

Lielākā daļa no nākamā gada aizsardzības budžeta jeb 42% tiks izmantoti militāro spēju attīstībai. Aptuveni 26% no budžeta segs personāla izdevumus, bet vēl 26% - uzturēšanas izdevumus, savukārt 6% no budžeta tiks izmantoti militārās infrastruktūras attīstīšanai.