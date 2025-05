Latvijas pensionāri pastāstījuši, kāpēc viņiem nākas atgriezties darbā

Apkopotie dati rāda, ka 2023. gadā Latvijā no 298 200 pensionāriem vecumā no 50 līdz 74 gadiem nodarbināti 85 500 cilvēku. Gandrīz puse - 47,9% aptaujāto šajā vecuma grupā - norādījuši finansiālo nepieciešamību kā galveno iemeslu darba turpināšanai. Vēl 26,6% norādījuši vēlmi būt ekonomiski aktīviem vai mīlestību pret savu darbu. Katrs desmitais centienus turpināt sociālo dzīvi (11,9%) un finansiālo ieguvumu no darba (10,3%) minēja kā būtiskus motīvus.