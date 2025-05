Satversmes tiesā sāk izskatīt lietu, kas skar tūkstošiem zemes un būvju īpašnieku Latvijā

Līdz šim Satversmes tiesa jau piecās lietās atzinusi, ka zemes lietošanas maksas apmērs neatbilst Satversmei, bet divās lietās tiesvedība izbeigta. Zemes īpašnieku ieskatā viens no risinājumiem būtu atbrīvot viņus no nekustamā īpašuma nodokļa un palielināt zemes lietošanas maksu no 4% uz 5,5% gadā. “Tikai tad mēs redzētu kaut nelielu līdzsvaru starp zemes un būvju īpašniekiem,” uzskata Baļķens.