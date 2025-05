Pašvaldība informē par satiksmes un sabiedriskā transporta izmaiņām "Rimi" Rīgas maratona laikā

No piektdienas, 16. maija, plkst. 20.00 līdz pirmdienas, 19. maija, plkst. 6.00 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu aizliegs 11. novembra krastmalas abās pusēs, posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai; 11. novembra krastmalai piegulošajā paralēlajā ielā Vecrīgas pusē, posmā no Poļu gātes līdz Jaunielai; un Kaļķu ielas abās pusēs, posmā no 11. novembra krastmalas līdz Rātslaukumam.