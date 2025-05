"Nepatīk, bet paciešu!" Izplatās toksiska tendence - daudziem nepatīk darba devējs, prom neiet, bet citus ar savu izturēšanos atbaida

Sabiedriskās domas pētījums apstiprina šo viedokli: 35% darbinieku Latvijā ir tā sauktie "nosodītāji". Viņi neiesaka savu darba devēju un, visticamāk, izsakās par to negatīvi, kas attur potenciālos darbiniekus no vēlmes pievienoties uzņēmumam. "Tā ir ļoti toksiska tendence. Sanāk, ka cilvēks neiet prom no "sliktas" darba vietas, bet kādu iemeslu dēļ tur paliek, tomēr ārējai pasaulei pauž negatīvu informāciju par savu darba devēju. Problēma ar jaunu, talantīgu un motivētu darbinieku piesaisti, par kuru runā daudzi darba devēji, ir tieši saistīta ar šādu kultūru."