Babītē 87 gadus veca kundze ar auto apmet salto bērnu rotaļu laukumā

Sadursmes brīdī pie Babītes bibliotēkas esošajā spēļu laukumā darbojās vairāki strādnieki, un tikai veiksmīgas sagadīšanās dēļ viņiem izdevās paglābties no potenciāli bīstamās situācijas. Tāpat bezgala paveicās ar to, ka avārijas brīdī bērnu laukumā nespēlējās bērni. "Viņa tā kā sabremzējās un pēkšņi pārskrēja pāri ceļam, pārbrauca tiem krūmiem pāri. Nezinu, kādi trīs metri no mūsu darbiniekiem nobrauca tā mašīna. Dievs stāvēja klāt, ka viss veiksmīgi beidzās,” raidījumam "Degpunktā" atklāj uzņēmuma “LAT Security” pārstāvis Renārs.