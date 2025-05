Izglītības komisija: skolēni varēs atteikties no krievu valodas kā otrās svešvalodas apguves vidējā izglītībā

Skolēni, kuri jau mācās vispārējās vidējās izglītības, profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības programmās, varēs atteikties no krievu valodas apguves rakstveidā līdz šī gada 31. jūlijam. Savukārt skolēni, kuri minētajās mācību programmās tiks uzņemti jaunajā 2025./2026. mācību gadā, no krievu valodas apguves būs tiesīgi atteikties rakstveidā ne vēlāk kā līdz šī gada 15.septembrim. Skolēniem, kuri atteikušies no krievu valodas apguves, būs jānodrošina iespēja mācīties citu svešvalodu.