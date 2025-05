No 2030. gada Saeimas vēlēšanās drīkstēt startēt partijas ar vismaz 1000 biedriem

Jautājums tika atbalstīts bez plašām diskusijām. Sēdes noslēgumā komisija atbalstīja grozījumus Saeimas vēlēšanu likumā otrajā lasījumā un paredzēts, ka Saeimas sēdē tos skatīs 22. maijā. Šodien komisijai bija jāizskata atlikušie 23 no kopumā 43 priekšlikumiem, lai jautājumu varētu virzīt tālāk. Par nevienu no priekšlikumiem neizcēlās ļoti plašas diskusijas, liela daļa no grozījumiem bija redakcionāli precizējumi.