Mālpils baznīcai atgriezta pirms 40 gadiem nozagtā Oto Skulmes glezna

Ar J. Groļļa stāstu par nozagto gleznu dalās viņa mazdēls Raimonds Grollis, kurš šo notikumu atceras no savas bērnības: "Astoņdesmitajos gados pie vectēva ieradās pieklājīga izskata vīri, it kā no Reliģisko lietu pārvaldes, palūdza baznīcas atslēgas un pierunāja astoņdesmitgadīgo vīru viņiem uz baznīcu līdzi neiet. Atslēgas solīja atnest paši. Tā viņi arī izdarīja, laipni pateicās un aizbrauca. Vēlāk, aiziedams uz baznīcu, vectēvs ieraudzīja, ka gleznas vairs nav - tā bija izgriezta no rāmja un aizvesta. Viņš ļoti pārdzīvoja, ka krāpniekiem bija izdevies viņu apmānīt."