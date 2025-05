Gaidāmajās vēlēšanās piedalīties plāno vairākums, taču pārliecināti – tikai trešdaļa

Atbilstoši aptaujas rezultātiem, sabiedrības vairākumam ir noraidoša attieksme pret balsu pirkšanu vēlēšanās. Situācijā, ja pirms pašvaldību vēlēšanām tiktu piedāvāta nauda par to, lai nobalsotu par noteiktu sarakstu vai kandidātu, lielākā daļa respondentu atteiktos no šāda piedāvājuma un ziņotu vēlēšanu komisijai, policijai, medijiem vai ierakstītu par to sociālos tīklos.