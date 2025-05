XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos piedalīsies vairāk nekā 37500 dalībnieku

Visbagātīgāk pārstāvētais kultūrvēsturiskais novads XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos būs Vidzeme ar 681 kolektīvu, no Kurzemes Svētkos gaidāmi 279 kolektīvi, no Latgales – 240, no Zemgales – 165, no Sēlijas – 52. Diasporu Svētkos pārstāves 17 kolektīvi no Austrālijas, Vācijas, Apvienotās Karalistes, Īrijas, Norvēģijas, Itālijas, Šveices, Spānijas, Luksemburgas, Beļģijas, Francijas un Nīderlandes.