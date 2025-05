Rīgā koncertē pasaulsslavenais Bostonas simfoniskais orķestris un Andris Nelsons

Šodien preses pasākumā, tiekoties ar mediju pārstāvjiem, Andreja Žagara kultūras attīstības fonda mākslinieciskais vadītājs Arturs Maskats sacīja: “Bostonas orķestra – viena no slavenākajiem simfoniskajiem kolektīviem ne tikai ASV, bet arī visa pasaulē – vieskoncertus Latvijas publika, kultūras un mākslas aprindas gaida ar īpašu interesi un uzmanību. Šo orķestri vada viens no mūsdienu izcilākajiem diriģentiem – Latvijā savas mūziķa gaitas sākušais Andris Nelsons. Vienā no koncertiem soliste būs pasaulē ļoti pazīstamā un atzītā latviešu vijolniece Baiba Skride. Andris Nelsons jau agrāk ir iepazīstinājis Latvijas publiku ar izciliem orķestriem, taču Bostonas orķestris šeit viesosies pirmo reizi. Tas viss piešķir šim notikumam īpašu nozīmi un cerību auru.”