Talsu novadā atklās izstādi “Ļaunums piedošanu nelūdz!” par totalitārisma tumšo pusi

“Vade retro Satana!” – “Neskaitais, atkāpies!”, skan viens no vissenākajiem eksorcisma rituālu aicinājumiem, kura mērķis ir atbrīvot cilvēku no ļaunā gara klātbūtnes. Šī frāze rezonē ar izstādes idejisko kodolu – ļaunums nelūdz piedošanu, tas jāatpazīst un jānosauc vārdā. Kristians Brekte savā radošajā rokrakstā turpina izkopt demonoloģijas tēlu sistēmu – izstādes darbos sastopami gan groteski tēli, gan keramikas darbi un neona gaismas objekts ar dziedoša velna sejas izteiksmi, kas ironiski komentē realitāti. Mūsdienu tehnoloģiju uzplaukums ir radījis jaunas propagandas formas, iedvesmojot arī izstādes audiovizuālo instalāciju – divi melni karogi un video, kas veidots kā karaoke versija dziesmai “Nevis slinkojot un pūstot”. Izstādē apskatāms arī grāmatas “Adolfs Hitlers un bērni” oriģinālizdevums (1942), kas kalpojis par iedvesmas avotu Brektes grafikas darbu sērijai. Šie darbi ir vizuāla liecība par to, kā ideoloģija spēj iesakņoties visneaizsargātākajās sabiedrības grupās.