Sociologs Aigars Freimanis par pašvaldību vēlēšanām: "Esam nonākuši dīvainā transā..."

Bažas par kādu ietekmi vienmēr ir, un savs pamats tām ir. Piemēram, nesen parādījās informācija, ka Rīgas ostā glabājas liels daudzums ķīmisko vielu, kādas pirms dažiem gadiem izpostīja Beirūtu. Taču ne no varas iestāžu, ne no sabiedrības puses nesekoja nekāda īpaša reakcija, kas, manuprāt, liecina par to, ko es jau minēju – cilvēki ir noguruši no nemitīgās trauksmes sajūtas. Ne sabiedrība mēģināja jautāt, vai tas tā tiešām ir, ne arī valsts iestādes kaut ko skaidroja. Tādēļ rodas iespaids, ka visiem viss ir vienalga. Un tā ir riebīga sajūta, jo neko labu neliecina par pašreizējo situāciju. Šķiet, ka esam nonākuši kādā dīvainā transā.