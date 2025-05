Kāpēc bankā OCTA apdrošināšana ir lētāka nekā apdrošināšanas kompānijās?

Aktuālo jautājumu TV24 raidījuma "Uz līnijas" ēterā uzdeva kāds no skatītājiem. Uz to atbildēja Latvijas apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Abāšins, skaidrojot, ka daudz kas atkarīgs no tā, kur tieši klients meklē informāciju un noformē polisi. "Mājas lapas, kurās salīdzināt apdrošināšanas cenas, pieder apdrošināšanas brokeriem. Līdz ar to nav zināms, kādus tieši līgumus viņi ir noslēguši ar atsevišķām kompānijām, un attiecīgi, kādus piedāvājumus viņi attēlo," norādīja Abāšins.