"Visiem ir žēl, bet rīcība neseko..." Pensionārei par zemi, uz kuras citi liek mašīnas, jāmaksā tūkstošiem eiro ik gadu

“Visi it kā saprot, visiem ir žēl, bet neviens neko nedara. Vienmēr dzirdu tikai vienu frāzi: ‘Tā ir sarežģīta juridiskā situācija’. Vai tiešām 30 gadu laikā to nevar atrisināt?” viņa vaicā. Ilze ir pārliecināta – valsts, kas atdeva īpašumus, bija atbildīga arī par likumisku mehānismu izveidi, lai cilvēkiem būtu iespēja tos izmantot, nevis kļūt par to upuriem.