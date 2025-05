Liepājas teātrī būs skatāma lugas "2401 objekts" pirmizrāde

Izrāde stāsta par reāli dzīvojušu personu - Henriju Moleisonu (1926-2008), kurš vēsturē iegājis arī kā pacients HM. No agras jaunības Henrijs cieta no spēcīgām epilepsijas lēkmēm, kas ar laiku pastiprinājās.1953.gadā, lai uzlabotu pacienta HM dzīves kvalitāti, viņam tika veikta eksperimentāla smadzeņu operācija. Pēc operācijas pacienta HM lēkmes pazuda, bet līdz ar tām arī viņa atmiņas par iepriekšējiem diviem gadiem un iespēja veidot jaunas. Zinātnieku aprindās H.M. un ar viņa slimību saistītie pētījumi ir rūpīgi dokumentēti, šis ir viens no visvairāk aprakstītajiem amnēzijas gadījumiem neirozinātnes vēsturē, stāsta Borga.