Daina Markova: Tiekšanās uz kvalitāti ir kaldinājusi latviešu svētku tradīcijas izkoptību

Tas ievadam. Taču, ja tiešām labi zinām vienu no latviešu, jā - tieši mūsu - latviešu dziesmu un deju svētku procesa specifiku, kā arī tradīcijas vienu no stūrakmeņiem - kvalitāti ( par ko mūs apskauž un apbrīno mūsu kaimiņi igauņi un lietuvieši ), tad zinām arī to, ka kvalitatīvs rezultāts prasa arī rūpīgu darbu, ka dalībnieku skates ir kvalitātes mēraukla, nevis šķirošana, kā tikko traktēts pubilskajā telpā. Mēs nevaram pārmest, ka mūsu mākslinieciskie vadītāji, mūsu skatītāji un galu galā - paši dalībnieki vēlas kopt un lolot šo tradīciju ar kvalitatīvu sniegumu, ka sacensība par labāku rezultātu ir kļuvusi par daļu no tieši mūsu svētku procesa. Atcerēsimies kaut vai lielo svētku Projekta kora sāgu - tur bija cīņa par iespēju piedalīties cīņā! Protams, svarīgs ir arī prieks, bet prieks un gandarījums par grūtā darbā sasniegto ir vairākkārt lielāks. Tas ir jāmāca, jāmācās un jāpiedzīvo jau no mazotnes. Tāpat, kā zaudēt. Tieši tiekšanās uz kvalitāti - un jau no mazotnes, ir kaldinājusi un kaldina mūsu - latviešu svētku tradīcijas izkoptību, daiļumu un gandarījumu, ko dalībnieki simbiozē ar skatītājiem saņem svētku kulminācijas brīžos. Šis princips atgādina par, iespējams, sen aizmirstu latviešu atziņu, ko mūsdienās tomēr zina ikviena liela darba darītājs, vai tas būtu zemnieks, vai izcils darbinieks, uzņēmējs vai sportists, mūziķis vai mākslinieks - lai būtu rezultāts, ir diezgan smagi jāstrādā, un to, ka darītāju dara darbs. Darītāju nedara tikai prieks. Tas, ka sniegums dažkārt var nebūt pietiekami labs - tā var gadīties. Ne vienmēr ir uzvara, lai gan ieguldīts liels darbs. Kāds ir par tevi labāks. Tāda ir dzīve un to nākas apgūt visiem.