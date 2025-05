Rīgas Domā atskaņos Britena "Kara rekviēmu"...

Koncertā kopumā piedalīsies 170 mūziķi no sešām valstīm, tostarp Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, kamerorķestris, Valsts Akadēmiskais koris "Latvija", zēnu koris "Ažuoliukas" no Lietuvas un soprāns Inga Kalna. Tāpat koncertā piedalīsies tenors no Lielbritānijas Alans Kleitons un baritons Viktors Ruds. Pie diriģenta pults būs Zbigņevs Graca no Polijas.