"Bērnam nemusulmaņu vide Latvijā esot slikta..." Latvietei bail, ka viņas vīrs - Marokas pilsonis - aizvedīs bērnu un nozudīs ar galiem

Kā lasāms komentāros, cilvēki no pieredzes zinot līdzīgus gadījumus. "Pirms vairākiem gadiem kolēģe piedzīvoja to, ka bērnu izveda un pazuda ar galiem. Izņēma no dārziņa, iekāpa mašīnā, tālāk lidmašīna ārpus Eiropas Savienības. Tad divas reizes vēl ziņu saņēma, pēc tam klusums. Un, kāpjot lidmašīnā, nekad neviens nav prasījis otra vecāka atļauju. Lidoju pietiekoši bieži. Drausmīgi. Steidzami sazinieties ar kādu juristu, bāriņtiesu, tiesībsargu. Tie nav joki," raksta kāda sieviete.