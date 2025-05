Arvils Ašeradens tiek pie auto, Armands Krauze nopērk dzīvokli - cik pelna un kā tērē mūsu ministri

Un viņas ienākumi pērn sasnieguši gandrīz 190 tūkstošus eiro (52 tūkstošu alga Eiropas Parlamentā, 64,4 tūkstošu kompensācija no Eiropas Parlamenta, 10,3 tūkstošu alga Latvijas Kultūras akadēmijā kā padomes priekšsēdētājai, 55 tūkstošu alga Ārlietu ministrijā, 600 eiro no Jūrmalas valstspilsētas administrācijas, 300 eiro pabalsts no VSAA, 150 eiro no Valmiermuižas kultūras biedrības, 1590 eiro ienākums no saimnieciskās darbības, 3600 eiro saņemti uzturlīdzekļos no Dzintara Melbārža). Parādu un aizdevumu ministrei nav, skaidrā naudā tiek glabāti pieci tūkstoši eiro, Swedbank kontā atrodas 116 tūkstoši eiro. Tāpat Melbārde deklarējusi “finanšu instrumentus” – 25,6 tūkstošu eiro vērtus ieguldījumu fondus. Viņai arī pieder īpašums Carnikavas pagastā, dzīvoklis Rīgā, vēl cits dzīvoklis Rīgā ir nomā.