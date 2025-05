Rinkēvičs: "Ostu pārvaldības uzlabošanu jāatrisina pēc iespējas ātrāk"

Plānots, ka Rīgas un Ventspils ostu padomes veidotu četri locekļi - divi pārstāvji no valsts - pa vienam no SM un EM, kā arī divi pārstāvji no attiecīgās pašvaldības. Padome būs atbildīga par svarīgāko stratēģisko un finansiālo lēmumu pieņemšanu, tostarp ostas maksu un pakalpojumu cenu noteikšanas politiku un apstiprināšanu, ikgadējo finanšu plānu, ostas attīstības stratēģiju un nekustamā īpašuma atsavināšanas jautājumiem ostas teritorijā.