Valmieras vasaras teātra festivāls šogad svin desmitgadi ar īpašu programmu visai ģimenei

Lauze informēja, ka galvenā svinību vieta šogad pamatā būs Valmieras teātra ēka un tās apkārtne, bet viena no izrādēm nu jau ierasti notiks arī ārpus pilsētas robežām - šoreiz Strenčos. Izrāžu programma šogad būs īpaši plaša - gan sen gaidītas atgriešanās no iepriekšējiem gadiem, gan pirmizrādes, kopumā 13 iestudējumi, kurus piedzīvot varēs 1.augustā, 2.augustā un 3.augustā. Festivāla galvenā tēma šogad - Laiks. Biļetes uz izrādēm pieejamas no šodienas, 6.maija.