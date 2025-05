Latvijā atklāts tālrunis vardarbības novēršanai: “Nedari pāri, izvēlies piezvanīt!”

Krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes” Labklājības ministrijas Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) projekta “Atbalsta instrumenti vardarbības ģimenē mazināšanai” ietvaros ievieš vardarbības prevences tālruņa līniju “Nedari pāri, izvēlies piezvanīt!” (numurs: 22 045 225), kas domāta cilvēkiem, kuri jūt, ka neizdodas vadīt emocijas, saskata izaicinājumus savā uzvedībā un uzskata, ka varētu veikt fizisku, emocionālu vai jebkāda cita veida vardarbību. Jaunais pakalpojums būs nozīmīgs solis vardarbības mazināšanas pakalpojumu klāstā, jo vardarbības cikla pārtraukšana nav iespējama bez uzvedības un attieksmes maiņas. Tālrunis tika atklāts 5. maijā un būs pieejams darba dienās no plkst. 06.00 līdz 12.00 un no plkst. 18.00 līdz 00.00, brīvdienās un svētku dienās – visu diennakti.