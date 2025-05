Izziņo “Rīgas Festivāla” programmu – no džeza līdz simfoniskai mūzikai

18. jūnijā Rīgas cirkā koncertizrādē “Nakts vēstules dejotājai” būs redzama viena no spilgtākajām Latvijas baleta māksliniecēm Elza Leimane - noslēpumainā dejotāja, kurai tiek sūtītas “nakts vēstules” caur skaņu un kura atbild uz tām kustībā. Šis neparastais un daudzdimensionālais mākslas notikums apvienos kormūziku, džeza improvizāciju un kustību. Koncertā piedalīsies Latvijas Radio koris un diriģents Kaspars Putniņš. Speciāli šai izrādei komponists un ģitārists Matīss Čudars ir radījis jaundarbu, kurā līdzās korim uzstāsies divas izcilas personības no Eiropas skatuvēm: Arve Henriksens, viens no šobrīd pieprasītākajiem un oriģinālākajiem Eiropas mūsdienu trompetistiem, un Anderss Jormins, vairākkārtēji godalgots komponists un kontrabasists, kura vārds saistās ar leģendāro ECM ierakstu izdevniecību un sadarbību ar mūsdienu džeza zvaigznēm – Jan Garbarek, Bobo Stenson un citiem.