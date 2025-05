Vairākos portālos atklāti mēģinājumi piekļūt iedzīvotāju “eParaksts” datiem - vietnes bloķē piekļuvi

LVRTC par incidentu ir informējis arī IT drošības incidentu novēršanas institūciju "Cert.lv", bet pēc papildu informācijas saņemšanas no iesaistītajām pusēm vērtēs nepieciešamību informēt arī Datu valsts inspekciju. Šobrīd LVRTC rīcībā nav informācijas par to, ka kādā no portāliem ir notikusi personas datu noplūde, norāda centrā.