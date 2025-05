Kas jāzina par mantošanu? Juriste skaidro, ka šogad notikušas būtiskas izmaiņas

Vispirms tiek segti uz nekustamo īpašumu gulstošie nodokļu prasījumi, kas pieteikti sludinājumā par mantojuma atklāšanos norādītajā termiņā, un pēc tam nodrošināto kreditoru prasījumi. Ja no mantojuma nepietiek, lai pilnībā segtu visus to kreditoru prasījumus, kuriem ir priekšrocība, tos sedz samērīgi. No pāri palikušās mantas samērīgi sedz pārējo kreditoru prasījumus.