FOTO: svinīgā ceremonijā pie Brīvības pieminekļa noliek ziedus par godu Latvijas Neatkarības atjaunošanas 35. gadadienai

No plkst.13 Brīvības laukumā norisināsies Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltīta Latvijas skolu pūtēju orķestru defilē programma, bet no plkst.15 līdz vakaram Brīvības laukumā izskanēs svētku koncerti - to ievadīs folkloras kopu sadziedāšanās, sagaidot pasākuma "Uzvelc tautas tērpu par godu Latvijai" gājiena dalībniekus, kam plkst.17.30 sekos valsts amatpersonu svinīgās uzrunas.