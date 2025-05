Skaidro speciālists: kāpēc cilvēki, arī labi situēti, sēžas pie auto stūres reibumā?

Informēšana, izglītošana – tie ir atslēgas vārdi. Veikt profilaktisko darbu, lai saprot, ka braukšana reibumā ir ļoti bīstama. Domāju, ka pat autoskolās varētu ieviest šādas uzvedības vai emociju regulēšanas prasmju nodarbības, lai cilvēki izprot bīstamās sekas, kādas var būt, ja alkohola reibumā sēžas pie stūres. Sākt par to runāt daudz agrāk, jo acīmredzot ar to, ka tiek pieminēts, ka alkohola reibumā auto vadīt nedrīkst un no kādām promilēm iestājas atbildība, ir par maz. Ir jābūt informētībai vēl daudz agrāk, pirms viss noticis.