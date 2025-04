FOTO: Vidzemes slimnīcā sirsnīgā pasākumā personāls satiekas ar tiem, kam palīdzējuši nākt pasaulē

Vidzemes slimnīcas Dzemdību un ginekoloģijas nodaļas, kā arī Jaundzimušo intensīvās terapijas (JIT) nodaļas darbinieki bija patiesi aizkustināti satikt paaugušos un izaugušus tos mazuļus, kas nākuši pasaulē no 1993. gada. Kāpēc tieši no šī datuma? Jo no šī gada Vidzemes slimnīcā sākās ģimenes dzemdības, kad māmiņai blakus var atrasties kāda pavadošā persona.