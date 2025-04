Pārkvalifikācijas un profesionālās attīstības iespējas sniedz unikālas studijas maģistrantūrā

TSI piedāvā unikālu iespēju pārkvalificēties - pat ja jums nav iepriekšējas pieredzes un izglītība datorzinātņu jomā, jums tomēr ir iespēja studēt programmā “Datorzinātnes: datu analītika un mākslīgais intelekts” un mainīt darba jomu. “Klasiski datorzinātnes maģistros uzņem cilvēkus ar bakalaura diplomu šajās zinātnēs, kas jau labi zina matemātiku un programmē. Mūsu maģistra programmas atšķirīgā iezīme ir plašāka uzņemšana. Jau tagad ikvienam pretendentam, kuram nav IT pamatizglītības, ir iespēja pieteikties studijām,” skaidro Dmitrijs Pavļuks. Apzinoties, ka speciālistiem bez IT izglītības uzsākt studijas šajā programmā varētu būt sarežģīti, TSI piedāvā cilvēkiem ar augstāko izglītību citās jomās studēt vienu papildus semestri (Pre-master). Studijas sāksies rudenī, bet iesakām aizpildīt pieteikumu tagad, jo vietu skaits ir ierobežots. Šī semestra laikā tiek apgūti nepieciešami pamati programmēšanā un matemātikā. “Daudzās kompānijās ir speciālisti, kas nodarbojas ar datu analītiku, kuriem ir laba pieredze uzņēmējdarbībā, bet nav teorētisku zināšanu IT jomā. Viņiem mūsu programma varētu būt ļoti noderīga,” tā profesors. Savukārt, profesionāļiem ar iepriekšēju pieredzi un padziļinātām praktiskām prasmēm datorzinātnēs vai datu analītikā studiju process aizņem tikai vienu gadu, kam seko maģistra darba izstrāde.