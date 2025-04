Maija svētkos gaidāmas izmaiņas autobusu maršrutos; “Goda ģimene” apliecību īpašnieki varēs braukt bez maksas

ATD aicina pasažierus pirms katra brauciena pārbaudīt aktuālo autobusu kustības sarakstu mājaslapā www.atd.lv sadaļā “Kustības saraksti” vai portāla 1188 sadaļā “Satiksme”. Izmaiņas tiek plānotas AS “Nordeka”, SIA “Norma–A”, AS “Liepājas autobusu parks”, AS “Talsu autotransports”, SIA “Latvijas Sabiedriskais Autobuss”, SIA “Tukuma auto”, SIA “Daugavpils autobusu parks”, SIA “Dautrans”, AS “Rēzeknes autobusu parks”, AS “CATA” un SIA “VTU Valmiera” nodrošinātajos maršrutos.