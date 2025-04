Vai Latvija ir gatava: kā aizstāvēties neredzamā interneta frontē

Interneta drošībā nav tā, ka esi vienreiz uzcēlis žogu un pēc tam vari iet gulēt un justies drošībā. Savā ziņā tā ir cīņa ar laiku, kas mērāma ja ne gluži stundās, tad dažādas dienās: ja esi kļūdas dēļ sistēmā atstājis kādu caurumu un pats pāris dienu laikā to nepamani, tad pēc tam jau to pamanīs kāds cits. Kopumā jāteic, ka kiberuzbrukumu skaitam ir tendence kāpt, tādēļ es ieteiktu cilvēkiem pašiem padomāt, kā viņi rīkojas ar saviem datiem un kādas paroles izmanto – varbūt kāds vēl arvien vienu un to pašu paroli lieto vairākiem pakalpojumiem un vietnēm. Tā darīt nevajadzētu.