Rundāles pilī tiks atklāta Imanta Lancmaņa gleznu izstāde

Izstādē skatāmi gan mākslinieka jaunākie darbi, gan darbi no vairākām Latvijas muzeju krātuvēm – tostarp Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, Bauskas pils muzeja, Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja, Latvijas Mākslas akadēmijas un Latvijas Mākslinieku savienības muzeja. Tāpat izstādē skatāmi darbi no Zuzānu kolekcijas, Teterevu ģimenes kolekcijas, likvidējamās AS “ABLV Bank” un VAS “Latvijas Loto” mākslas kolekcijām, kā arī no vairākām privātkolekcijām. Ekspozīcijā iekļauti arī darbi, kurus Imants Lancmanis dāvinājis Rundāles pils muzejam.