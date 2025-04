Atklās izstādi “Miervaldis Polis: Atslēgas caurums uz paradīzi. Egocentriķa klejojumi”

“Manu darbību kopumā, manu dzīvi un līdz ar to mākslu un visu, kas ar to saistās, nosaka kaut kas, ko aptuveni varētu nosaukt par dziņu. (...) es nenodalu savu dzīvi no mākslas, nestādu vienu pāri otrai. Tās atrodas nepārtrauktā cēloņu un seku mijiedarbībā. Kā es gleznoju, tā es dzīvoju,” rakstīja gleznotājs Miervaldis Polis 1988. gadā intervijā pats ar sevi žurnālā “Māksla”.