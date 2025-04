FOTO: teātra mīļotāji piepilda JRT zāli - pirmizrāde “Stāstam par Parsifalu”

Izrādē Hartmans pievērsies vientieša Parsifala tēlam – cilvēkam, kurš, audzināts mežā, nonāk pasaulē, kurā nav iemācīts līdzjūtībai. Viņš neizbēgami kļūst par to, no kā viņu vēlējās pasargāt. Režisors uzsver, ka šis darbs runā par to, kā cilvēkam tiek dotas ne tikai vienas, bet arī otrās iespējas – ja vien mēs esam gatavi tās izmantot.