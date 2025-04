Valsts piešķir teju 2 miljonus eiro reģionālajiem un diasporas mediju projektiem

Projektu pieteikumus pēc atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtēja komisija, kura sastāv no septiņiem augstskolu pārstāvjiem, tai skaitā pārstāvjiem no reģionālajām augstskolām, kurās ir komunikāciju vai mediju programmas, diviem mediju jomas nevaldību organizāciju pārstāvjiem, kuru darbība ir vērsta uz žurnālistikas kvalitātes un mediju ētiskuma veicināšanu, pa vienam pārstāvim no Latvijas Mediju ētikas padomes un Baltijas Mediju izcilības centra, un viņu aizvietotājiem, trim valsts pārvaldes institūciju pārstāvjiem, no kuriem viens ir Kultūras ministrijas deleģēts pārstāvis, viens Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes deleģēts pārstāvis un viņu aizvietotāji, un viens SIF pārstāvis, kurš vada komisijas darbu, bet vērtēšanā un balsošanā nepiedalās.