ES eksperti: valstīm ir jāmaina līdzšinējā politika smēķēšanas apkarošanas jomā

Tabaka ir arī viena no tām nozarēm, kurā ES ir bijusi pozitīva tirdzniecības bilance, un tai ir dominējoša globālā ietekme. 2023. gadā ES veidoja 39,2 % no pasaules tabakas eksporta un 43,7 % no importa. Pie tam ES tabakas produkcijas eksporta cenas ir augstākas par pasaulē vidējo cenu līmeni.